Elazığ’da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da geçtiğimiz gün yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ’da bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ Valiliği’nin koordinesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için gece saatlerinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Toplam 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, köy yollarını açmak için yoğun mesai harcadı.

Yapılan çalışmalar neticesinde bir çok köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.