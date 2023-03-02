Elazığ Belediyesi, Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde bulunan çinicilik kursu hocaları ve kursiyerler, battaniye, şal ve panço gibi ürünler yaparak deprem bölgesine gönderiyor.

Elazığ Belediyesi, Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde bulunan çinicilik kursu hocaları ve kursiyerler, battaniye, şal ve panço gibi ürünler yaparak deprem bölgesine gönderiyor.

Elazığ Belediyesi EBEGEM bünyesinde bulunan çinicilik kursu hocaları ve kursiyerler depremzede vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Çinicilik kursu Hocaları ve Kursiyerlerinin depremzede vatandaşlara götürülmek üzere battaniye, şal, panço gibi ürünleri el birliğiyle yaparak deprem bölgesine gönderiyor.