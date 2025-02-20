Elazığ’da kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Elazığ’da dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi ve hava sıcaklıklarının eksinin altında seyretmesi nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21 Şubat 2025 Cuma günü karın ilimizde devam etmekte oluşu, aşırı buzlanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.