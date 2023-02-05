Elazığ’da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat tarihlerinde okullar 2 gün tatil edildi.

Elazığ’da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat tarihlerinde okullar 2 gün tatil edildi.

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Elazığ’da öğrencilerin merakla beklediği haber Elazığ Valiliği’nden geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17:00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.