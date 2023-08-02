Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından personelin promosyonlu maaş ödemelerinin sona ermesinin ardından yeniden gerçekleştirilen ihale tarafların anlaşamaması sonucu ileri bir tarihe ertelendi.

Elazığ’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, personelinin maaş, ek ders, fazla mesai, ikramiye ve diğer özlük haklarının banka ile ödenmesi hususunda yapılan promosyonlu maaş ödeme protokolünün sona ermesiyle birlikte yeni banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, eğitim sendikalarının temsilcileri ve diğer paydaşların katılımı yapıldı. İhale, katılımcı bankaların eğitim çalışanlarının haklarını karşılamayan düşük teklifleri nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.