Elazığ’da ebru sanatı ile tanışan ve ilk defa yapan ilkokul çocukları büyük mutluluk yaşadı.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından deprem sonrasında psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde çocukların el becerilerini geliştirmek ve sanatları tanıtmak amacı ile sanat etkinlikleri düzenleniyor. Talep edilen her okula giden usta öğreticiler, çeşitli sanat faaliyetlerini öğrencilerle yapıyor. Bu çerçevede Şehit Ahmet Küçükdağ İlkokulunda ebru sanatı etkinliği yapıldı. İlk defa ebru sanatı ile tanışan ve yapan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Her öğrenci yaptığı ilk eserini alarak evine götürdü.

Çeşitli sanat kurslarının olduğunu aktaran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, “Bu sanat kurslarımızı okullarda da yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. 6 Şubat tarihindeki depremden sonrada okullarımızda psiko-sosyal destek çalışmaları çerçevesinde etkinliklerimiz oldu. Bugün de Şehit Ahmet Küçükdağ İlkokulunda çocuklarımızla ebru etkinliği yapıyoruz. Okulumuzda depremzede çocuklarımız da var. Çocuklarımıza da bir nebze destek olmak için çalışıyoruz. Çocukların öğrenmelerini, eğlenmelerini ve el becerilerini geliştirmek amacı ile ebru etkinliği yapıyoruz” dedi.

Çocuklarla etkinlikler yaptıklarını belirten Usta Öğretici İlknur Okur, “Ebru etkinliğini yaparken çocuklar çok mutlu oluyor. Çoğu ilk defa yapıyor. Suyun üzerindeki o boyanın kağıda nasıl çıktığını çok merak ediyorlar. Ardından çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması demek bizim mutlu olmamız demektir” diye konuştu.

İlk defa ebru sanatı ile tanışan öğrencilerden Muhammet Efe Kaçar, “Ebru sanatını yaptık. Fırçaları vurarak boyaları yaydık. Şekil verdik ve kağıdı çıkardık. Çok güzel şekiller çıktı. Çok fazla heyecanlandım. Daha önce böyle bir sanat olduğunu duymamıştım. Hem arkadaşlarımın yaptıklarına şaşırdım hem de arkadaşlarımız bizim yaptıklarımıza şaşırdı. Çok güzeldi” şeklinde konuştu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Elifsu Bayer, “İlk defa yaptım. İlk önce boyaları üzerine parmağımız ile serptik. Sonra kağıdı üzerine koyduk. Kağıdı çekince bir sanat çıkıyor. Çok güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

Rabia Miray Yıldırım ise, “Ebru sanatı yaptık. Boyaları fırçalar ile sıçrattık. Daha sonra kağıdı üzerine koyduk. Geri çekince ebru sanatı oluştu. Gayet güzeldi. Ben ilk defa yaptım. Çok mutlu oldum ve çok güzeldi” ifadelerine yer verdi.