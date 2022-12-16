Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan E-Spor Merkezi, gençlerin hizmetine sunuldu.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan E-Spor Merkezi, gençlerin hizmetine sunuldu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik projelerini bir bir hizmete sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede spora ve sporcuya destek olmak amacıyla Elazığ’a kazandırılan Elazığ Belediyesi E-Spor Merkezi, faaliyete girdi. Elazığ’da var olan E-Spor kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen merkezde takımlara ücretsiz antrenman imkanları, E-Spor oyuncularına yönelik turnuva imkanları sunuluyor. Kültür Park Yerleşkesi’nde yer alan merkez, hafta içi her gün 10.00 ve 18.00 saatleri arası hizmet verirken hafta sonu ise sadece cumartesi günleri 10.00 ve 18.00 saatleri arası hizmet sunuyor.

E-Spor Merkezi’nin haftanın 6 günü gençlerin hizmetinde olacağını dile getiren Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, “Kültür Park yerleşkesinde, şehrimizin merkezinde gençlerimizin ücretsiz olarak faydalanabileceği E-Spor Merkezi inşa edildi. E-Spor Merkezi’miz haftanın 6 günü sabah saat 10.00 ve 18.00 arasında gençlerimize hizmet verecek. Burada hem bireysel olarak hem de takım olarak her türlü oyundan faydalanacak olan gençler, zaman içerisinde Elazığ’ın E-Spor konusunda milli takıma sporcu kazandırmasına vesile olacaktır. Biz burada gençlerimizi lisanslı sporcu noktasına getirip ardından da Elazığ Belediye Spor Kulübü adı altında E-Spor Takımı’nı kurup ardından da mücadelemizi daha büyük bir heyecanla devam ettireceğiz” dedi.

Elazığ Belediyesi E-Spor Merkezi’ni faaliyete geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Murat Ergen, " Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın gençliğe verdiği önemin en büyük göstergelerinden birisi olarak E-Spor Merkezi’ni hayata geçirmemiz şehrimiz adına ciddi bir kazanım. Burada amacımız hem gençlerimizi merdiven altı oyun salonlarından kurtarmak hem de daha disiplinli bir şekilde E-Spor oyuncusu yetiştirmek. Özellikle burada görevlendirdiğimiz iki arkadaşımız hem Belediyemizin Spor Kulübü’ne oyuncu seçmelerini tamamlayacak hem de Elazığ’da lisanslı oyuncuların yetişmesine katkı sağlayacaklar” diye konuştu.