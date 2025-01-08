Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ İl Müftülüğü Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu tarafından Dünya Hafızlar Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Programa, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Şube Müdürü Şemsettin Aydoğdu, personel şefi Rasim Çetkin, Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri katıldı. Hafız Yunus Güngördü’nün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Altınçevre Kur’an Kursu yöneticisi Ebu Bekir Yazar’ın konuşmasıyla devam etti. Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın konuşmaları gerçekleştirildi. Program, hafız öğrencilerin koro ilahisi ile devam ederken öğrencilerle birlikte toplu olarak pasta kesimiyle program sona erdi.