Elazığ’da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiden 3’ü kendi imkanları hastaneye giderken biri ise ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.