Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

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Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Elazığ-Pertek karayolunda gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. 113 aracın denetlenirken, sürücülerin kurallara uymaları konusunda bilgiler verildi.