Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Elazığ-Pertek karayolunda gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. 113 aracın denetlenirken, sürücülerin kurallara uymaları konusunda bilgiler verildi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

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