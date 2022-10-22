Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulandı.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulandı.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dron destekli şok uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, modifiyeli araçlar, çevreye rahatsızlık veren abartılı egzoz ve motosiklet-kuryeler başta olmak üzere denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesildi.

Sürücülerin kurallara uyması ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera ve dron eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada 98 araç ve motosiklet denetlendi.