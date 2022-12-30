Elazığ’da zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilere operasyon düzenlendi. Dilenmekten utanmayan şahıslar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterirken bazıları ise kendilerini yere atarak ekiplere zorluk çıkardı.

Elazığ’da zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilere operasyon düzenlendi. Dilenmekten utanmayan şahıslar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterirken bazıları ise kendilerini yere atarak ekiplere zorluk çıkardı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler Zabıta Kontrol Noktasına götürüldü. Dilenmekten utanmayan şahıslar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterirken bazıları ise kendilerini yere atarak ekiplere zorluk çıkardı. Öte yandan bir yıl içerisinde 3 bin 200 dilenciye işlem yapıldığı bildirildi. Bazı dilencilerin il dışından gelerek yevmiye usulü çalıştığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi ve para vermemesi gerektiğini söyledi.

“İl dışından gelenler yevmiye ile çalışıyor”

Zabıta Müdürü Murat Ayaz, “Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak biz 2022 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalarda 3 bin 200 tane dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledik. Bunun haricinde ortalama 8 bin lira kadar paraya el koyduk. Bizim çalışmamız yıl içerisinde her gün sürekli devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız dilencilere itibar etmesinler. Merhamet istismarı yapan bu kişilere para vermesinler. Memurla çalışmaları esnasında yardımcı olsunlar. Burada çocukları kullanıyorlar. İl dışından gelenler yevmiye ile çalışıyor. Bunları vatandaşlarımız bilmiyor” dedi.