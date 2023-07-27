Elazığ’ın Ağın ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 88 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Olay, Ağın ilçesi Karataşlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün arkasına su tankeri bağlayan Müstak İkinci (88) badem ağaçlarını sulamak için bahçeye gitti. Yaşlı adamın çalıştığı sırada su tankeri ve traktör devrildi. İkinci, devrilen traktörün altında kaldı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından traktörün altından çıkartılan İkinci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İkinci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.