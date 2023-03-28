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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

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