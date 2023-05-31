Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik olarak sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi.

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi psikososyal destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Elazığ’da bulunan yurtlar da misafir edilen çocuklara yönelik sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede ekipler, çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceği kaydedildi.