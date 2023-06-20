Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi psikososyal destek ekiplerinin depremzede aile ve çocuklara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Elazığ’da bulunan yurtlar da misafir edilen çocuklara yönelik sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ekipler, çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere aralıksız devam edeceği bildirildi.