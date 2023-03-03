Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Gebe ve Lohusa Okulları tarafından depremzede gebe ve annelere yönelik psikososyal destek verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Gebe ve Lohusa Okulları tarafından depremzede gebe ve annelere yönelik psikososyal destek verildi.

Eğitim programında, hastanede bulunan depremzede gebe ve annelere yüz yüze, hastane dışındaki depremzede annelere ise uzaktan bağlantı yoluyla deprem sonrası gebe ve annelerin yaşaması muhtemel sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin belirli aralıklar ile süreceği kaydedildi.