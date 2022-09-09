Elazığ’da 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, devlet tarafından yaptırılan çelik konstrüksiyonlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ’da 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, devlet tarafından yaptırılan çelik konstrüksiyonlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Kent merkezinin yanı sıra köylerde yapılan 3 bin 375 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutların yüzde 60’ı hak sahiplerine teslim edildi. Depremzedeler, dört gözle bekledikleri çelik konstrüksiyonlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor.

"Yapılan bu deprem evleri harika"

Depremden sonra devletin göstermiş olduğu reaksiyonun hakikaten takdire şayan olduğunu belirten Selçuk Rençber, "Hız ve kurumlar bakımından hakikaten bir atak gösterdiler. İki yılda Elazığ’ın geldiği nokta güzel. Evler, şehir, alt yapı çalışması çok güzel. Köy merkezinde doğdum büyüdüm. Köyümüz eski bir köy. Yapılan bu devrem evleri harika. Hakikaten kullanışlı. Evin içi çok geniş, güzel, kullanışlı, serin ve ferah. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

"Büyük devlet reaksiyonu budur"

Güzel bir çalışma olduğunu aktaran Rençber, "Büyük devlet reaksiyonu budur. En büyük eksikliğimiz sudur. Burada 30 konut var ve ivedi bir şekilde su deposu yapılması lazım. Köy merkezimizde su sıkıntısı yok. Ama deprem konutları olduğu yerde çok büyük su sıkıntısı var. Ben inanıyorum devletimiz bunu çözer. Çok büyük sorunlar ve çözülmeyecek şeyler değil” diye konuştu.

"Yazlıkçılar bu evlere hasta"

Evlerin çok güzel olduğunu dile getiren Rençber, “Arkadaşlarım ve gelen misafirler satılık var mı diye soruyor. Hemen alalım diyorlar. Çünkü yazlıkçılar bu evlere hasta. Gelip buradan ev alalım, 3-4 ay tatil yapalım diyorlar. Yaz için çok güzel. Dışardan bakıyorsun küçük gibi görünüyor ama hakikaten mükemmel kullanışlı. Devletimiz de malzemeden kaçmamış. Kapı pencere sağlam. Duşakabin, tesisatı olsun çok güzel. Eksiklikler için yetkililer geliyor, notlarını alıyor” şeklinde konuştu.

Depremzedelerden Salih Kellik ise, “Evimiz çok şahane. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Evimiz çok güzel. Evimiz depremde yıkıldı. Allah’tan geldi. Devlet evimizi yaptı ve bizi içeri koydu” dedi.