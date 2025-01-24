Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüküğündeki depremde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik ve ailesi, yerleştikleri TOKİ konutlarında güvenle oturuyor.

24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüküğündeki Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti. Depremde 37’si Elazığ’da, 4’ü Malatya’da 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla hasar tespit çalışmaları 21 günde tamamlanarak, konutların inşasına başlandı. Elazığ’a 21 bin 303 konut, bin 100 iş yeri ve 3 bin 575 köy evi olmak üzere depreme dayanıklı 25 bin 978 konut ve iş yeri inşa edildi. Elazığ depreminden etkilenen Malatya’da da 4 bin 426 konut, 204 iş yeri ve bin 855 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 485 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

“Elazığ’ın Kara Murat’ı olmaktan hep gurur duydum”

Sivrice depreminin ardından Elazığ ve Malatya’da 32 bin 463 konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Elazığlılar beni ‘Kara Murat’ olarak çağırırlar. Elazığ’ın Kara Murat’ı olmaktan hep gurur duydum. Depremin ardından biz Elazığlı kardeşlerimizle el ele verdik, acımızı, ekmeğimizi paylaştık. Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak’taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde. Elazığ ve Malatya’da 32 bin 463 konut yaptık. Bugün vatandaşlarımız huzur içinde oturuyorlar” dedi.

“Elimizi deprem bölgemizin üstünden çekmeyeceğiz”

Asrın felaketinin ardından da aynı dayanışma ruhuyla çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, “İnşallah burada olduğu gibi asrın felaketini yaşayan şehirlerimizde de yuvalarına kavuşmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız, elimizi deprem bölgemizin üstünden bir an olsun çekmeyeceğiz. Böyle güçlü devletimiz, böyle aziz milletimiz oldukça bizim altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

TOKİ konutları asrın felaketinde hasar görmedi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ ve Malatya’da inşa edilen afet konutları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı. Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de Kahramanmaraş depremlerini TOKİ’nin Elazığ’da inşa ettiği evinde yaşadı.

Azize Çelik, depremin ardından aynı gece güvenle TOKİ konutlarına geri döndüklerini belirterek, “TOKİ’nin evleri sağlam. Oğlum da çalıştığı için biliyorum sağlam olduğunu. Hani demirini falan çok atıyorlar. Ama Kahramanmaraş depreminde yine enkaz korkusu yaşadık, aşağı indik. Önce ’Yukarı çıkmam, yine yıkılır, altında kalırız’ dedim. Oğlum güç verdi. ‘Anne çabuk yukarı çık. Bizim evde bir şey yok’ dedi. Oğlumun sayesinde tekrar yukarı çıktık. Evimizde çizik bile yoktu. Bir kez daha gördük ki TOKİ’nin evleri sağlam” şeklinde konuştu.

“Bakanımıza söz verdim, sağlam evler yapacağım”

Enkazdan çıkarılan ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk Çelik ise, üniversiteyi bitirerek TOKİ’de göreve başladı. İnşaat mühendisi olan Çelik, asrın felaketinin ardından başlatılan konutların inşasında görev yapıyor. Muhammed Faruk Çelik, “Enkazdan çıkıp TOKİ’de çalışmak, depremzede insanlara ev yapmak farklı bir duygu. Bakanımıza sağlam konutlar yapacağım diyerek söz verdim. Bir daha insanlar benim gibi enkazda kalmasın diye sağlam ve güvenilir evler yapmaya çalışıyorum. Elazığ depreminde enkazdan çıkmak benim birinci şansımdı. İkinci şansımın ise Kahramanmaraş depremlerinde bir TOKİ dairesinde oturmak olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.