Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor.

Elazığ Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda Afet Planı Uygulaması çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ’da saat 10.00’da 6,4 büyüklüğündeki depremde okul içerisinde iki kişi yaralanırken okulun bir bölümünde ise yangın çıktı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri okulda çıkan yangını söndürürken, olay yerine UMKE, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Depremden etkilenen 2 yaralı UMKE ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak olay yerinde hazır halde bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

İl genelinde bulunan okullarda tatbikat gerçekleştirdiklerini aktaran UMKE personeli Güler Çolakoğlu, “Bugün de Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Senaryo gereği 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından 112 Acil Çağrı İstasyonumuz tarafından okulumuza, 112, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Okul içerisinde 2 yaralı mevcuttu yaralılar olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri tarafından çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı” dedi.