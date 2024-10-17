Meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da köy yollarına düşen taş ve kayalar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ’da da şiddetli hissedildi. Depremde 20 bina ağır ve 517 bina ise az hasar gördü. Deprem sırasında Baskil ve Sivrice ilçesindeki bazı köy yollarına taş ve kayalar düştü. Bunun üzerine İl Özel İdaresi, 6 iş makinesi ile çalışmalara başlayarak yollardaki taş ve kayaları temizledi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde başlayan hasar tespit çalışmaları için 10 teknik personel ve 10 servis aracının görevlendirildiği bildirildi.