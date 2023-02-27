Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Elazığ’da hissedildi. Elazığ’daki deprem paniği bir yerel televizyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Elazığ’da hissedildi. Elazığ’daki deprem paniği bir yerel televizyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Malatya’da artçı sarsıntılar devam ederken, en son bugün Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buradaki depremden Elazığ da şiddetli bir şekilde etkilendi. Deprem anı ve vatandaşların paniği bir yerel televizyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Televizyon binasında kaydedilen görüntülerde, binada bulunan çalışanların depremi hissetmelerinin hemen ardından binadan çıktığı anlar yer alıyor.