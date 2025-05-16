Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı kapsamında obezite ile mücadele faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek ve takip etmek üzere "yeterli dengeli beslenme ve hareketli yaşam kurul" toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Elazığ’daki paydaş kamu kurumu yetkilileri, STK temsilcileri, idareciler, ilgili birim sorumlusu hekim ve çalışanlar katıldı. Elazığ yeterli, dengeli deslenme ve hareketli yaşam kurulunun 26’ncısı olarak gerçekleştirilen toplantıda, obezite ile mücadelenin kararlılıkla devam edilmesi, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve ileriye dönük eylem planı ele alınırken, kurul üyeleri tarafından gündeme alınan konular ve öneriler üzerinde de karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.