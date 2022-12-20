Elazığ’da dağcılar, 2 bin 620 metre yüksekliğinde bulunan Akdağ dağına tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye ulaşmak yaklaşık 10 saat sürdü.

Elazığ’da dağcılar, 2 bin 620 metre yüksekliğinde bulunan Akdağ dağına tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye ulaşmak yaklaşık 10 saat sürdü.

Elazığ’da Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Mardin’den gelen 20 kişilik dağcı grubu, Elazığ Doğa Sporları Kulübü organizasyonunda Palu ilçesinde bulunan ve Elazığ’ın en yüksek dağı olan 2 bin 620 metre yüksekliğindeki Akdağ dağına tırmanış gerçekleştirdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu zirveye tırmanış yaklaşık 10 saat sürdü. Zirvede bir süre mola veren dağcılar daha sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.