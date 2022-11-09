Elazığ’da Kredi ve Yurtlar Kurumunda ‘Çök, kapan, tutun’ tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ’da Kredi ve Yurtlar Kurumunda ‘Çök, kapan, tutun’ tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatı Elazığ’da da gerçekleştirildi. Bu çerçevede tatbikat Harput Kız Yurdu başta olmak üzere tüm KYK kurtlarında yapıldı. Tatbikata Vali Ömer Toraman, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’de katıldı. İkaz zilinin çalması ile öğrenciler ve protokol çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. Ardından tüm yurt tahliye edildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Vali Ömer Toraman, “Bugün Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde AFAD başkanlığımızca KYK’ya bağlı yurtlarda bir tatbikat gerçekleştirdik. İlimizde de şuanda Harput Kız Yurdu’nda ki tatbikata bizde katıldık. Çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Burada amaç bir deprem olduğunda nasıl davranılacağını, çök, kapan ve tutun yaşamsal hareketinin önemini vurgulamak istedik. Pratiğini yaptık. Sarsıntı geçtikten sonra da güvenli bir şekilde uygun yolları kullanarak tahliye pratiğini gerçekleştirmek için tatbikat düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edildi. Yıl boyunca değişik çapta ve nitelikte tatbikat yaptık” dedi.