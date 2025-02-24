Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocukluk Çağı Kanserleri Gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 3 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Çocukluk Çağı Kanserleri Gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde farkındalık standı kuruldu ve anaokullara yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. Her iki etkinlik sırasında öğrenci ve ebeveynlere dağıtılan broşürler eşliğinde çocukluk çağı kanserleri, belirtileri, tedavi ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.