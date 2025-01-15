Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolu Hankendi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 44 AGA 216 plakalı lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada lüks cipin içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.