Toplantı daha sonra soru cevap kısmı ile son buldu. Toplantıların aralıklarla süreceği ifade edildi.

Toplantılar çerçevesinde Kovancılar ilçesi Demirci köyü, Vali Fahribey köyü ve Gedikyurt köylerinde tarla faresi, süne zararlısı ve pestisit kalıntısı üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ekipler düzenledikleri toplantıda tarla faresi, süne zararlısı ve pestisit kalıntısı konularından çiftçileri bilgilendirerek, alması gereken önlemler hakkında uyardı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor.

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