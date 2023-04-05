Elazığ’da çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Kuru Fasulye Ekiyorum Toprağımı Zenginleştiriyorum Projesi çerçevesinde çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı, İl Müdürü Ali Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yüzde 75 hibeli fasulye tohumuna 219 çiftçinin müracaat ettiğini ifade eden Kılıç, ’’Müdürlüğümüzce hazırlanan Kuru Fasulye Ekiyorum Toprağımı Zenginleştiriyorum Projesi ile İlkbahar döneminde ekimi yapılacak kuru fasulye tohumluğuna, ilimiz merkez ve ilçelerinden 210 çiftçi müracaat etti. Proje şartlarını taşıyan üreticilerimize, kişi başına en az 25 kilogram en fazla 100 kilogram sertifikalı Dermason çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtılacaktır. Tohumluk maliyetinin yüzde 75’ i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek, yüzde 25’ i ise çiftçilerimiz tarafından karşılanacaktır” dedi.