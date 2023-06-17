Elazığ’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelere karşı çiftçiler bilgilendirildi.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Aşağı Yabanlı köyünde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili bilgiler vererek bağ-bahçe bitki koruma ve tarla kontrolleri gerçekleştirdi.Özellikle hayvancılık, tarla ve bahçe işleri ile uğraşan vatandaşların keneye karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirten ekipler, vatandaşları keneden korunma yolları konusunda bilgilendirdi.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi.