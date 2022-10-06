Yangın kısa süre içerisinde daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Akın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bacasından çıkan yangın, çatıya sıçradı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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