Elazığ’da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, sabaha karşı merkeze bağlı Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü.