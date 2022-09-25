Elazığ’da iki camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da iki camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Eylül’de iki farklı camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalınması olayına ilişkin yapılan çalışmalarda zanlının Ö.A. olduğu tespit edildi. 8 suç kaydı olan Ö.A., 24 Eylül’de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.