Elazığ’da büyükbaş hayvan taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, 11 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buradaki bir çiftliğe hayvan bırakmak için yola çıkan ve plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada şoför hafif yaralanırken, araçta bulunan 11 büyükbaş hayvan da telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.