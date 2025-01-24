Elazığ’da hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılması amacı ile düzenlenen 8 Orman İşletme Müdürlüğünü kapsayan bölgesel eğitimler tamamlandı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personelinin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması, hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılması amacı ile düzenlenen 8 Orman İşletme Müdürlüğünü kapsayan bölgesel eğitimler tamamlandı. Bu çerçevede personele Orman İdaresi ve Planlama, İşletme Pazarlama, İzin İrtifak ve Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube müdürlükleri konularını içeren eğitimler verildi.