Elazığ Belediyesi tarafından bölgenin en büyük geri dönüşüm parkında çalışmalar başlatıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından bölgenin en büyük geri dönüşüm parkında çalışmalar başlatıldı.

Elazığ Belediyesi vatandaşların yeşil alanlarda vakit geçirmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede çevresel yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Elazığ Belediyesi bölgenin en büyük geri dönüşüm parkında çalışmalara başladı. Cumhuriyet Mahallesi içerisinde toplamda 11 bin 812 metrekare alan üzerine yapılacak olan parkta yürüyüş yolları, geri dönüşümden elde edilen koltuklar, konteynerden dönüştürülen kafe, çeşme, park alanları, gibi figürler yer alacak.

Elazığlılara daha temiz bir şehir hayatı sunmak amacıyla şevkle çalıştıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Çevresel projelerle şehrimize hizmet doğaya katkı sunmaya devam edeceğiz. Toplamda 11 bin 812 metrekarelik bir alanda özel ve farklı bir çalışmalarımız devam ediyor. Hurda ve atık malzemelerin dönüşümünden ortaya çıkan rengarenk bir park ve yeşil alanın aileler tarafından da büyük beğeni toplayacağını düşünüyoruz. Amacımız her atığın çöp olmadığını uygulamalı bir şekilde göstermektir. Özellikle sıfır atık noktasında doğada yok olması yıllar süren cam, pil, metal ve plastik malzeme gibi nitelikli atıkların usulüne uygun toplanması ve geri dönüşüme tabi tutulmasının bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemlidir. Hayata geçireceğimiz bu proje bunun somut bir yansımasıdır. Proje çerçevesinde parkta yer alacak oyun grubu ve figürlerin, adeta bir zanaatkar gibi işlenerek yeniden şekillendirilecek. Parkta zaman geçirecek herkesin aslında her atığın çöp olmadığı noktasında bir yandan hemfikir olacağını bir yandan da hurdadan oyuncağa uzanan o muhteşem dönüşümü fark edecekler” dedi.