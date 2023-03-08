Elazığ Belediyesi tarafından şehrin 2053 yılına kadar atık su problemini ortadan kaldıracak ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa çalışmaları başladı.

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin 2053 yılına kadar atık su problemini ortadan kaldıracak ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa çalışmaları başladı.

Elazığ Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik köklü çözümler üretmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Elazığ’ın 2053 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin inşa çalışmaları başladı. Elazığ-Bingöl kara yolu 17. kilometrede yer alan mevcut arıtma tesisisin yer aldığı yaklaşık 250 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek tesiste şehrin atık su bertaraf sorununa köklü çözüm oluşturacak 150 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin 24 ayda tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.