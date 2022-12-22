Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde açılan 2 bin 186 kursta 50 bin 497 vatandaşa eğitim verildi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde açılan 2 bin 186 kursta 50 bin 497 vatandaşa eğitim verildi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarını ve kurslarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede kurs sayısı bir önceki yıla göre yüzde 129 ve kursiyer sayısı yüzde 215 oranında arttı. Bir yıl içerisinde açılan 2 bin 186 kursta, 50 bin 497 vatandaşa eğitim verildi. Büyük bir özveri ile çalışan merkez, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği il nüfusunun yüzde 10’una kurs verme hedefine geçen ay ulaşarak üzerine çıkmayı başardı. Tekstilden bilgisayara, aşçılıktan okuma yazmaya kadar açılan binlerce kurs, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yediden yetmişe her kesime hitap eden kurslar sayesinde vatandaşlar, birçok alanda kendini geliştirme fırsatı yakaladı. Bir yandan sosyalleşen bir yandan da öğrenen kursiyerler, aynı zamanda aile ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

2022 yılının çok dolu geçtiğini belirten Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, “Pandemiden çıkışın etkisiyle de vatandaşlarımızın kurslara yoğun ilgisi oldu. Kurslarımız bir önceki yıla göre kurs sayımızı yüzde 120, kursiyer sayımız ise yüzde 220’e yakın artış gösterdi. Bakanlığımızın il nüfusunun yüzde 10’una kurs verme hedefi vardı. Biz bu kurs hedefini çok erken bir tarihte yakaladık. Kasım ayı itibari ile il nüfusunun yüzde 13, 43’üne 51 bin insanımıza kurs verdik. Aralık ayı sonunda yüzde 15’lere çıkarma niyetindeyiz. 2022-23 eğitim öğretim yılı da çok hızlı başladı. Şuanda il genelinde 500’ye yakın aktif kursumuz var. Örgün eğitimin içinde veya dışında kurslarımız var. Halk eğitimlere artık vatandaşlarımız meslek öğrenmeye, hobilerini gerçekleştirmeye ve mesleklerini ilerletmeye geliyor. Çocuklarının ve kendi eğitim ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Üniversiteye hazırlık kurlarına gelenler var. Her alanda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Kurs öğretmeni Handan Çolak, “İsteyen çeyiz ürünleri çalışıyor. Sipariş üzerine satış yapıyorlar. Güzel şeyler öğreniyorlar. Onlar için getirisi oluyor. Kendi çocuklarının çeyizlerini tamamlayacak duruma geliyorlar. Aile ekonomilerine katkıda buluyorlar. Annelerimiz evde işle çok uğraşıyor. Buraya geldikleri zaman kendilerini daha rahat hissediyorlar” diye konuştu.

Kursiyer Sevim Yazıcı ise “Burası bir terapi yeri gibi. Evde kayınvalidem Alzheimer hastası. Hasta ile uğramak zor bir durum. Buraya geliyoruz güzel zaman geçiriyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Burası bizler için çok büyük bir etkinlik. Kadınlar için güzel bir uğraş. Buralara gelip vaktimizi değerlendirmek daha hoş oluyor. Aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.