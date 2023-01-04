Elazığ’da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından bir yılda 310 faili meçhul olay aydınlatılırken, 317 şüpheli de tutuklandı.

Elazığ’da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından bir yılda 310 faili meçhul olay aydınlatılırken, 317 şüpheli de tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, 2022 yılında 310 faili meçhul olayı aydınlattı. Aydınlatılan olaylarda 426 şüpheli yakalanırken 317’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan toplam 235 şüphelinin de yakalayarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.