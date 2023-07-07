Elazığ İl Müftülüğü tarafından bir yetime aile olmak konulu panel düzenlendi.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu faaliyetleri kapsamında düzenlenen panele Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Panel Din Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Bağatarhan’ın İslam’da ailenin önemi hakkındaki konuşmasıyla başladı. Panelde sosyolog Derya Güler koruyucu ailenin önemine değinirken koruyucu aile nedir, kimler koruyucu aile olabilir, devletin koruyucu aileye ve çocuğa sağladığı destekler nelerdir gibi konular hakkında bilgi verdi. Güler, ’’Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark oluşturmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz, sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız, 25-65 yaşları arasındaysanız, en az ilkokul mezunu iseniz düzenli gelire sahipseniz koruyucu aile olabilirsiniz’’ dedi.