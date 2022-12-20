Elazığ’da Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde saç bakım ve cilt bakımı hizmetleri bölümü güncel teknoloji ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda yenilenerek hizmete girdi.

Elazığ’da Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde saç bakım ve cilt bakımı hizmetleri bölümü güncel teknoloji ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda yenilenerek hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) dahilinde 55 mesleki ve teknik lisede yaklaşık bin 150 atölye baştan sona yenileniyor. Proje çerçevesinde Elazığ’da da Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi saç bakım ve cilt bakımı hizmetleri bölümü de güncel teknoloji ile donatılarak yenilendi. 85 öğrencinin olduğu bölüm atölyesinin açılışı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Öğretmenleri gözetiminde 6 farklı cihazın bulunduğu atölyede cilt bakımı, bölgesel zayıflama, G5, saç boyama, röfle ve fön gibi işlemler yapan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor.

Yenileyerek açılışını gerçekleştirdikleri atölyenin hem öğrenciye ham de halka hizmet edeceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, ’’Elazığ Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde saç bakım ve cilt bakımı hizmetleri bölümünde almış olduğumuz donanımların ve güçlendirdiğimiz atölyenin açılışını yaptık. Şehrimiz için güzel bir kazanç aynı zamanda bu ülkemizde ilimizde mesleki eğitimin dönüşümünü göstermesi açısından güzel bir örnek oldu. Burada hem şehrimize hizmet edeceğiz şehrimizdeki talepkar olan vatandaşlarıma hizmet edeceğimiz gibi hem de sektöre yeni elemanlar yetişmiş elemanlar halihazırda getirme açısından da çok kıymetli bir eğitim olacak. Öğrencilerimiz burada eğitim alırken aynı zamanda son teknolojiyle kullanmış olan cihazları da öğrenecekler. Bunlar hem öğrencilerimiz hem de halkımız istifade edecek” dedi.

Öğrencilerinin aldıkları uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirten güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni Alan Şefi Nevin Kara, “Bugün yenilenen atölyemizde açılışa açtık. Cilt bakım uygulamaları, leke tedavileri, zayıflama gibi birçok hizmetleri verilmekte. Müşteri odaklı çalışmaktayız. Özellikle 11. Sınıfa giden öğrencilerimiz dışarıdan gelen kişilere randevulu sistemle uygulama yapmaktadır. Bunun yanında öğrencilerimiz hem maddi kazanç sağlamakta hem de atölyelere kendini geliştirmiş olup sektöre daha rahat geçmiş oluyor’’ diye konuştu.

Aldıkları eğitimler hakkında bilgi veren saç bakım ve cilt bakımı hizmetleri bölümü 11. sınıf öğrencisi Kübra Uçar ise ’’Atölyemizde 6 cihazla çalışıyoruz. Salonda iki bölüm var. Cilt Bakım ve Saç Bakım bölümü var. Saçta boya, röfle, fön gibi işlemlerimiz mevcut. Cilt bakımda ise cilt bakımı, G5 ve bölgesel zayıflama işlemlerimiz mevcut. Dışarıdan gelen müşterilerimiz de hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.