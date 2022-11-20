Elazığ’da yazlık olarak kullanılan köye kamyonla gelen hırsızlar, kapı, pencere ve duvarları kırarak girdikleri 11 evi soymuştu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Elazığ’da yazlık olarak kullanılan köye kamyonla gelen hırsızlar, kapı, pencere ve duvarları kırarak girdikleri 11 evi soymuştu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Gözebaşı köyü Yeşilyurt mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin yazlık olarak kullanıldığı mezrada kış gelince sadece birkaç aile kalıyordu. Bunu fırsat bilen hırsızlar, uygun anı kollayıp, kamyonla mezraya geldi. Kapı, pencere ve duvarları kırarak 11 eve giren hırsızlar, televizyon, petek, çamaşır makinesi, bakır kazan olmak üzere değerli buldukları ne varsa kamyona yükleyerek çalıp götürdü. Hafta sonu mezraya gelen ve evinin pencerelerinin kırılarak soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Hırsızlık yapılan tüm evlerde tek tek inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu çerçevede Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Merkez J.K.lığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Jandarma Dedektifleri (JASAT), İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüklerinden araştırma ekibi oluşturuldu. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, tüm kamera görüntüleri izlenmesi sonucunda şüphelilerin R.Y., M.E. ve A.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan adli aramada, müştekilere ait bir kısım malzemeler ile birlikte ayrıca; çalıntı olan su sayaçları, motosiklet, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 2 bin 200 kilo karayolları çizgi boyası ve 475 kilo fosfor cam küreci, 32 adet çalıntı inşaat iskele demiri ele geçirildi. Ayrıca hurda deposunda bulunan 2 adet yasaklı ırk Pitbull Terrier köpek tespit edilerek, el konuldu.

Jandarma ekiplerince 11 evden çalınan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.