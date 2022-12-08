Elazığ’da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ’da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 4 gün önce merkez Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda A.D. (31) yaralandı. Şüpheliler ise araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında G.Ç. , B.Y. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen K.A.’nın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.