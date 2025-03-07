Elazığ’da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir saatte 750 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk cuma namazında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü’ne getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.