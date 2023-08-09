Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ’da Temmuz ayında meydana gelen 309 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 300 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da Temmuz ayında 309 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 309 kazada 300 kişi yaralanırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 149’u yaralamalı olurken, 160’ının ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olduğu ifade edildi.