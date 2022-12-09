Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da kasım ayında 228 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 228 kazada 152 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 93’ü yaralanmalı olurken, 135’i ise maddi hasarlı oldu.

Elazığ’da kasım ayında meydana gelen 228 trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken, 152 kişi de yaralandı.

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