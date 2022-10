Elazığ’da ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi çerçevesinde hayırseverler tarafından bin 250 mont gönderildi. Montların diğer bağışlarla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

Elazığ’da ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi çerçevesinde hayırseverler tarafından bin 250 mont gönderildi. Montların diğer bağışlarla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

İstanbul Cevizli’de faaliyetlerini yürüten Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği her yıl geleneksel olarak yaptığı Elazığ’daki çocuklara kıyafet yardımını sürdürüyor. Özellikle 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde hem maddi hem de manevi yardımları olan dernek, ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi çerçevesinde Elazığ’daki çocuklara bin 250 adet mont gönderdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edilen montların diğer bağışlarla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

Yürüttükleri proje dahilinde her sene Elazığ’a maddi ve manevi yardımlarını sürdürdüklerini belirten Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli, “Hem heyecanlı hem mutluyuz. 2015 yılında kurulduk ve 2016 yılından beri Elazığ’dan elimizi hiç çekmedik. Her yıl mont, bot ve okul ihtiyaçları şeklinde sürekli buraya gönderdik. Depremde herkes çalışmalar yaptı ama biz farklı bir şey yapmak istedik. Yaklaşık 15 yetim olan çocuğumuza 100 bin lira nakit para getirdik. Ayrıca depremde sıcak çorba dağıtacak bir araç yollamıştık. Her yıl bizlere bu montu veren hayırsevere iş adamımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bunu sayısı belli değil. Her yıl binin üzerinde bu yıl da bin 250 tane mont yolladığı için Elazığ adına müteşekkiriz. İlk defa bir basın açıklaması yapıyoruz ve bunu yaparken Elazığ dışındaki tüm derneklerimizin mutlaka bu konulara el atmasını buradan rica ediyorum. Çünkü gönülleri, kalpleri ısıtmak Allah’ın rızasını da kazanmak demektir ve birlik beraberliğimize güç katar diye düşünüyorum” dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhammed Kütük ise “ Başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine her yıl yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz de bundan sonraki süreçte ihtiyaç sahibi ailelere bunları diğer bağışlarla birlikte dağıtmaya çalışacağız" diye konuştu.