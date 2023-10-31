Elazığ’da Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin destekleriyle, gerçekleştirilen yem bitkileri ekiliş alanı geliştirme projesinde bin 250 çiftçiye 1.8 milyon lira değerinde yem bitkisi dağıtıldı.

Elazığ’da çiftçilere destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi katkısıyla "Yem Bitkileri Ekiliş Alanı Geliştirme Projesi" kapsamında yem bitkisi tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bin 250 çiftçiye ulaşarak 1.8 milyon liralık katkı sağlandığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Hayvan baskısı merada yoğun olduğu zaman mera kendini toparlayamayabiliyor. Bu tür durumlarda çiftçilerimizin yardımına ancak bu tür yem bitkileri geliyor ve bu yem bitkilerinin ekiliş alanlarının genişletilmesi de bizim için kıymetli. 2 yıldır İl Özel İdaremiz çiftçilerimize çok ciddi katkılar sunuyorlar. Geçen yıl bin 107 çiftçimize bu yıl, 140 çiftçimiz olmak üzere totalde bin 250 çiftçimize ulaştı ve ilimiz genelinde de bu yılla beraber totalde 1.8 milyon liralık bir katkıyı çiftçilerimize sunmuş oldular kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Programa, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, Elazığ Koyun Keçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer ve vatandaşlar katıldı.