Elazığ’da 4008 TÜBİTAK projesi çerçevesinde özel bireylere yönelik hazırlanan ‘Bilimin En Özel Hali’ projesi hayata geçirildi.

Elazığ’da 4008 TÜBİTAK projesi çerçevesinde özel bireylere yönelik hazırlanan ‘Bilimin En Özel Hali’ projesi hayata geçirildi.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Zengin tarafından hazırlanan ‘Bilimin En Özel Hali’ projesi, 4008 TÜBİTAK’ta desteklenen projeler arasına girdi. Hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerde Fene karşı farkındalık oluşturulmak için hazırlanan ve 5 gün sürecek olan proje, Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu’nda hayata geçirildi. Açılışa, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Raşit Zengin, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Son birkaç yıla kadar özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kendi aileleri ve kaderleriyle baş başa bırakıldığını belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Son yıllarda çalışmalar yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetler Genel Müdürlüğü, bu anlamda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın ve ailelerinin eğitimi konusunda çok ciddi kaynaklar ayırıyor" dedi.

Projenin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “Türkiye’de özel eğitimin nereden nereye geldiğini görmüş oluyoruz. Bu özeti biraz daha açacak olursak eğer son 20 yıl içerisinde devletimizin ciddi desteğini almış özel eğitim belli bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle son 15 yıl içerisinde bu öğrencilerimizin evlerinden çıkartılarak okullaştırılması, taşıma çerçevesine alınması, temel ihtiyaçlarının karşılanması, özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yapılıyor. Bu uğurda ciddi kaynaklar aktarılıyor. Hamt olsun bugün özel eğitim kurumumuzda üniversitemiz ile iş birliği yaparak TÜBİTAK’ın Türkiye’de ki bilim kurumunun desteğini alarak bir proje yapıyoruz. Bilimsel bir projeyi özel eğitim kurumuna getirmiş bulunuyoruz. Bunu yıllar öncesinde konuşsaydık inanması güç bir hedefti ama hamt olsun bunu ciddi anlamda güzel çalışmalarla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.