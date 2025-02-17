Elazığ’da 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası düzenlendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 3 Bant Bilardo Dostluk Turnuvası düzenlendi. Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’den toplam 32 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva, bilardo severlerin yoğun ilgisine şahit oldu. Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Erkan Aktı 1., Fikri Murat Bayram 2., Ömer Faruk Serçe 3. ve Celal Nurhan Erdemi 4. oldu. Turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdimi yapıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Daha öncede birçok turnuvaya ev sahipliği yapan bilardo salonumuz bu defa da Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’den toplam 32 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Sporcularımızın ve seyircilerimizin yoğun katılım gösterdiği turnuva heyecanlı ve çekişmeli geçerek şampiyonunu belirledi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz" denildi.